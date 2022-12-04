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03:34, 4 декабря 2022Наука и техника

Киберэксперт назвал способ ускорить работу смартфона

«Прайм»: киберэксперт Кусков посоветовал проверять уровень памяти смартфонов и планшетов

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Пользователи смартфонов, которые долго эксплуатируют устройства, замечают, что гаджет начитает тормозить. Способ ускорить работу устройства назвал гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с агентством «Прайм».

По словам Кускова, стоит «избавиться от мусора», хранящегося в памяти устройства — удалить ненужные программы и материалы для того, чтобы приложения открывались оперативно.

Отдельное внимание стоит обратить на виджеты, которые находятся на главном экране, посоветовал эксперт. Так как именно они занимают большое количество памяти. Помимо этого, можно составить список установленных приложений и отметить те, которые используются регулярно. Также Кусков также посоветовал отключить функцию автоматического обновления приложений.

Ранее врач-реабилитолог, один из ведущих программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Сергей Агапкин рассказал о том, почему использование гаджетов, в том числе смартфонов, во время еды может быть вредно. По словам Агапкина, использование гаджетов во время еды может приводить к перееданию.

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Юлия Мискевич
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