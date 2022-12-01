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06:00, 1 декабря 2022Интернет и СМИ

Врач предупредил россиян об опасности использования смартфонов во время еды

Врач Агапкин заявил, что использование гаджетов во время еды приводит к перееданию

Фото: Shutterstock

Врач-реабилитолог, один из ведущих программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Сергей Агапкин рассказал о том, почему использование гаджетов, в том числе смартфонов, во время еды может быть вредно. Об этой опасности он предупредил в выпуске программы, доступном на платформе «Смотрим».

По словам Агапкина, использование гаджетов во время еды может приводить к перееданию. «Человек не обращает внимания на свои ощущения, он занят какими-то новостями, которые не всегда, кстати говоря, радостные, и он склонен эту тревогу заедать», — объяснил специалист.

Ранее Агапкин назвал неочевидную причину постоянной усталости. Врач заявил, что к повышенной утомляемости может привести прием статинов — препаратов, которые признаны одним из самых эффективных средств в борьбе с осложнениями атеросклероза и которые помогают снизить уровень холестерина и уменьшают риск развития тяжелых сердечно-сосудистых осложнений.

Перед этим он также развеял распространенный у россиян миф о пробе Манту. Специалист заверил, что пробу можно мочить. По словам Агапкина, утверждение, что проба будет ошибочной, если ее намочить, было давно опровергнуто учеными.

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Маргарита Щигарева
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