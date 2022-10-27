Врач развеял распространенный миф из детства

Врач Сергей Агапкин заявил, что пробу Манту можно мочить

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял распространенный миф, в который многие россияне верили в детстве. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что пробу Манту можно мочить. По его словам, утверждение, что проба будет ошибочной, если ее намочить, было давно опровергнуто учеными.

Его соведущий, актер Михаил Полицеймако уточнил, что многих россиян в детстве пугали тем, что проба Манту может показать ложный результат, если в день после процедуры помыться. «Оказывается, нет, [проба не будет ошибочной]», — сказал он.

Ранее Сергей Агапкин и диетолог Михаил Гинзбург в программе «О самом главном» назвали кабачок продуктом, который поможет сбросить лишний вес. По их словам, этот овощ помогает дольше сохранять чувство сытости за счет содержащихся в нем пищевых волокон.

Перед этим Агапкин раскрыл неочевидный признак проблем с сердцем. Как отметил врач, о сердечных заболеваниях может свидетельствовать посинение ногтей.