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Врачи назвали помогающий похудеть продукт

Врачи Агапкин и Гинзбург назвали кабачок помогающим похудеть продуктом

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Врач-диетолог Михаил Гинзбург и врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвали продукт, регулярное употребление которого поможет похудеть. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин посоветовал всем, кто хочет сбросить лишний вес, включить в рацион кабачок. «Калорийность кабачков фантастически низкая, а это означает, что, сколько бы человек кабачков ни съел, он не переест», — объяснил специалист.

С ним согласился Гинзбург, отметив, что кабачок также является сытным продуктом. Кроме того, по словам врача, этот продукт помогает дольше сохранять чувство сытости за счет содержащихся в нем пищевых волокон. «Пищевые волокна замедляют всасывание питательных веществ из продуктов питания, замедляют всасывание сахаров, молекул жирных кислот и, как результат, мы дольше чувствуем себя сытыми», — уточнил он.

Ранее врач Александр Мясников в программе «О самом главном» предупредил об опасном последствии приема кроверазжижающего препарата «Клопидогрел». Специалист рассказал, что в редких случаях лечение этим препаратом может привести к летальному исходу.

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Евгения Наумова
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