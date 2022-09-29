Врач назвал неочевидный признак проблем с сердцем

Врач Сергей Агапкин заявил, что посинение ногтей может быть признаком проблем с сердцем

Врач и телеведущий Сергей Агапкин назвал неочевидный признак проблем с сердцем. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» специалист заявил, что о сердечных заболеваниях может свидетельствовать посинение ногтей. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

В студии передачи гостья программы предположила, что посинение ногтей может быть признаком заболеваний сердца, с чем согласился Агапкин. «Это действительно так. При сердечной недостаточности цианоз ногтевых пластин действительно может быть симптомом», — заявил медик.

Ранее доктор Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал еще один нетипичный признак проблем с сердцем. По его словам, о сердечных болезнях может сигнализировать зубная боль. Как объяснил телеврач, боль в области сердца может отдавать в челюсть.

До этого Мясников назвал лекарства, которые могут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Он рассказал, что навредить сердцу могут обезболивающие — ибупрофен, диклофенак, индометацин. Специалист объяснил, что эти лекарства приводят к повышению давления, а также провоцируют сосудистые кризы и инфаркты.