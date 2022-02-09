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Доктор Мясников назвал снижающий риски развития рака груди фактор

Врач Мясников заявил, что кормление грудью снижает риски развития рака

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал фактор, который снижает риски развития рака груди. Выпуск доступен на YouTube.

Специалист заявил, что кормление грудью может предупредить возникновение онкологического заболевания. По словам Мясникова, у женщин, которые кормят грудью, риски развития рака груди меньше, чем у тех, кто не делает этого.

Также доктор рассказал, что зубная боль может быть симптомом проблем с сердцем. «[У человека] болит челюсть, он идет к зубному врачу, [и выясняется, что] у него инфаркт», — отметил Мясников. Как объяснил телеведущий, боль в области сердца может отдавать в челюсти.

Ранее Мясников перечислил пять советских «суперпродуктов», о которых, по его мнению, незаслуженно забыли. Специалист порекомендовал включить в рацион рыбий жир, гематоген, морскую капусту, чайный гриб и яблочный уксус.

Евгения Наумова
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