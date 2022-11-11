Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 11 ноября 2022Интернет и СМИ

Врач раскрыл неочевидную причину постоянной усталости

Врач Агапкин заявил, что прием статинов может приводить к постоянной усталости

Фото: Shutterstock

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл неочевидную причину постоянной усталости. Он заявил, что к утомляемости может привести прием статинов. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Статины признаны одним из самых эффективных средств в борьбе с осложнениями атеросклероза, они помогают снизить уровень холестерина, уменьшают риск развития тяжелых сердечно-сосудистых осложнений, инфарктов, например, или инсультов», — объяснил специалист. Однако, как отметил врач, иногда статины могут снижать уровень коэнзима Q10 — вещества, играющего важную роль в снабжении клеток энергией.

«Если уровень коэнзима Q10 высок, то клетки работают хорошо, но с возрастом количество коэнзима Q10 уменьшается, и клетки, а, соответственно, и весь организм начинают работать хуже, в результате чего может появиться слабость, вялость, утомляемость», — отметил Агапкин. Для восстановления уровня вещества в организме врач посоветовал регулярно заниматься аэробными упражнениями, а также отказаться от жирной, копченой и соленой пищи.

Ранее Агапкин развеял распространенный миф, в который многие россияне верили в детстве. Специалист рассказал, что пробу Манту можно мочить. По его словам, утверждение, что проба будет ошибочной, если ее намочить, было давно опровергнуто учеными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Бельгийский сенатор призвал Европу договориться с Россией по Украине
Канадский премьер обсудил с Зеленским дальнейшую помощь Украине
Врач раскрыл неочевидную причину постоянной усталости
Российские минометчики уничтожили группу украинских диверсантов
В России предложили рассылать повестки по уголовным делам через «Госуслуги»
Беременная певица Ханна заявила о готовности поработать в огороде
Россиянка побывала в Стамбуле и испытала стыд из-за поведения соотечественников
Военный в ДНР заявил об обмене наемников на мобилизованных Киевом
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Алаудинов назвал причину введения Польшей санкций против команды Кадырова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.