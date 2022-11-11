Врач раскрыл неочевидную причину постоянной усталости

Врач Агапкин заявил, что прием статинов может приводить к постоянной усталости

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл неочевидную причину постоянной усталости. Он заявил, что к утомляемости может привести прием статинов. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Статины признаны одним из самых эффективных средств в борьбе с осложнениями атеросклероза, они помогают снизить уровень холестерина, уменьшают риск развития тяжелых сердечно-сосудистых осложнений, инфарктов, например, или инсультов», — объяснил специалист. Однако, как отметил врач, иногда статины могут снижать уровень коэнзима Q10 — вещества, играющего важную роль в снабжении клеток энергией.

«Если уровень коэнзима Q10 высок, то клетки работают хорошо, но с возрастом количество коэнзима Q10 уменьшается, и клетки, а, соответственно, и весь организм начинают работать хуже, в результате чего может появиться слабость, вялость, утомляемость», — отметил Агапкин. Для восстановления уровня вещества в организме врач посоветовал регулярно заниматься аэробными упражнениями, а также отказаться от жирной, копченой и соленой пищи.

Ранее Агапкин развеял распространенный миф, в который многие россияне верили в детстве. Специалист рассказал, что пробу Манту можно мочить. По его словам, утверждение, что проба будет ошибочной, если ее намочить, было давно опровергнуто учеными.