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04:24, 6 сентября 2024Наука и техника

Apple заподозрили в тесном сотрудничестве с властями

Surfshark: Apple чаще других IT-гигантов раскрывала данные пользователей властям

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Корпорация Apple последние 10 лет тесно сотрудничала с государственными органами различных стран. Об этом сообщается в отчете компании Surfshark.

Специалисты фирмы проанализировали статистику раскрытия данных по запросу властей различными IT-компаниями с 2013 года. Оказалось, что американская Apple чаще других компаний соглашалась передать государственным органами ту или иную информацию о пользователей — 82 процента запросов о раскрытии данных были одобрены.

Для сравнения, Google и Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) положительно ответили на 73 процента запросов, Microsoft — 67 процентов. При этом в 2016 году Apple удовлетворила 76 процентов запросов. Аналитики Surfshark заподозрили компанию Тима Кука в тесном сотрудничестве с госорганами.

Лидером по количеству запросов с большим отрывом оказались Соединенные штаты Америки, где с 2013 по 2021 годы государственные органы направили IT-компаниям 3,3 миллиона запросов с требованием раскрыть данные пользователей. В топ-3 также попали Германия и Сингапур — 709 и 41 тысяч запросов. Для сравнения, государственные организации России направили 11,3 тысяч запросов, Китая — 96 тысяч запросов.

«Это стало для меня шоком, потому что всегда считал, что Apple — самая сложная компания в вопросе получения данных пользователей», — отреагировал на сообщение редактор издания PhoneArena Абдулла Асим.

Ранее журналисты издания 404 Media выяснили, что американская компания Cox Media Group изобрела технологию прослушки пользователей ради рекламы. Клиентами CMG были Google, Amazon, Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

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      Андрей Ставицкий
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