Владельцы смартфонов без предустановленных приложений пользуются ими. Как это возможно?

Владельцы HUAWEI продолжили использовать приложения Google

Популярные в России смартфоны и планшеты HUAWEI уже пять лет продаются без предустановленных Google-сервисов (Google Mobile Service или GMS). Это вызвано санкциями против китайской компании со стороны США. Что изменилось за это время для пользователей? Исследование Mobile Research Group показало, что привычки оказались сильнее ограничений и стереотипов. Сегодня подавляющее большинство владельцев HUAWEI успешно используют приложения Google, несмотря на отсутствие предустановленных GMS. Как это работает, — в материале «Ленты.ру».

C 2020 года компания HUAWEI устанавливает на свои смартфоны и планшеты HMS — Huawei Mobile Services. Это набор услуг, аналогичный Google Mobile Services (GMS). Причиной замены послужили санкции США и так называемое «лишение китайской компании доступа к передовым американским технологиям»

Переход на HMS вызвал у пользователей немало сомнений. До сих пор на форумах можно найти дискуссии о том, что приложения от Google невозможно, либо очень сложно установить на устройства HUAWEI, а если и получается это сделать, то работать они будут некорректно.

Насколько справедливы эти утверждения, какой опыт накопили пользователи за последние пять лет, и какими приложениями пользуются владельцы актуальных смартфонов HUAWEI, оснащенных HMS, выяснила компания Mobile Research Group

Одно целое?

Авторы исследования отмечают, что для большинства владельцев смартфонов на базе Android сервисы Google являются само собой разумеющимся дополнением к устройству. Более того, приложения от американской компании постоянно используются и на стационарных устройствах, это также вошло в привычку.

Например, многие работают с почтой, картами, облачным хранилищем и многими другими сервисами. Отказываться от них пользователи не собираются. Поэтому вопрос стабильной работы Google-приложений на смартфонах от HUAWEI имеет для них большое значение. Люди «используют их по умолчанию, не ищут альтернативы. Поэтому отсутствие таких приложений в устройствах HUAWEI могло доставить определенные проблемы и затруднения», отмечают в Mobile Research Group.

Однако существует и обратная тенденция. Многие пользователи, наоборот, голосуют за HMS, так как, по их мнению, это позволяет избавиться от контроля и наблюдения со стороны американского гиганта.

HMS — что внутри?

Что же такое мобильные сервисы от Huawei? Китайская компания предоставляет большой выбор собственных и сторонних приложений, причем их установка и работа не вызывает вопросов у пользователей, отмечается в результатах опроса.

AppGallery — официальная платформа распространения приложений для устройств Huawei — входит в число трех самых популярных магазинов приложений в мире. Она позволяет покупать приложения, сервисы и подписки, а также оплачивать покупки внутри приложений.

Важным плюсом для граждан России является тот факт, что здесь нет проблем с проведением оплаты. Кроме того, в AppGallery можно скачать приложения отечественных банков

Привычные YouTube, Maps или Gmail также не вызывают сложностей на этапе установки и работают на Huawei без каких бы то ни было проблем.

В целом наличие нескольких конкурирующих платформ для скачивания приложений является плюсом для потребителей. Появление конкуренции заставляет постоянно улучшать качество и надежность программного обеспечения.

Фото: пресс-служба Huawei

Разницы нет

Результаты исследования показывают, что отсутствие предустановленных GMS на смартфонах HUAWEI не является серьезным препятствием для российских пользователей. В большинстве случаев люди не испытывают неудобств при использовании приложений от китайской компании — с точки зрения потребителя, мобильные сервисы от Google и HMS практически равноценны.

Исследование показало, что многие даже не осознают, что используют сервисы Google. Например, часто пользователи отмечали, что, поскольку у них не работают GMS, они спокойно смотрят YouTube через GBox или GoogleSpace

Авторы исследования объясняют это тем, что в новых версиях, особенно в 2024 году, сервисы устанавливаются автоматически при первой попытке запустить любое приложение, зависящее от GMS. Кроме того, многие владельцы HUAWEI используют сервис MicroG, который позволяет запускать приложения Google на устройствах без предустановленных сервисов.

Как результат — большинство пользователей легко находят и используют необходимые сервисы от Google

Описывая свой опыт работы с приложениями треть владельцев смартфонов HUAWEI оценили его на восемь балов из 10, а 70 процентов респондентов дали положительный отзыв.

Качаем правильно

Авторы исследования подчеркивают, что для пользователей важнее доступность самих приложений, чем наличие или отсутствие предустановленных GMS. Какие-то сложности с использованием сервисов от Google могут быть связаны «не с техническими ограничениями, а с недостаточной информированностью пользователей о доступных способах установки и использования этих приложений на устройствах HUAWEI», отмечает Mobile Research Group.

Типичные ответы респондентов, использующих Google-сервисы на смартфонах китайской компании, звучат так. «YouTube можно поставить из Gbox, он есть в AppGallery, а внутри там много других приложений». Или — «пользуюсь Google Drive, у меня там 100 гигабайт бесплатного места, но ставил только его, как поставить сервисы Google, не знаю».

Бывает, что владельцы смартфонов просто не замечают иконок нужных сервисов или не могут разобраться, где их искать

«Но это незначительная часть от общего числа пользователей HUAWEI, для остальных нахождение этих приложений не составило труда», — отмечают в Mobile Research Group.

Фото: пресс-служба Huawei

Авторы исследования выяснили, какие приложения пользуются наибольшей популярностью. По результатам опроса, в первую тройку вошли Telegram (92 процента), YouTube (91 процент) и Google Play Market (82 процента), за ними следуют Google поиск (74 процента, Gmail (71 процент), WhatsApp (62 процента) и HUAWEI Mail (52 процента).

Спасибо санкциям

Исследование показало, что пользователи смартфонов HUAWEI используют свои устройства как основной телефон. Доля владельцев, у которых один аппарат, составила 62 процента, два смартфона и при этом основным является HUAWEI — 27 процентов. Таким образом, получается, что вся цифровая жизнь 89 процентов респондентов сосредоточена в смартфонах марки HUAWEI.

Главный вывод исследователей заключается в том, что смартфоны HUAWEI на российском рынке воспринимаются ровно такими же, как обычные Android-смартфоны с GMS-сервисами. Пользователи не видят между ними большой разницы с точки зрения использования, отмечают аналитики из Mobile Research Group.

При этом санкционное давление со стороны США имеет скорее обратный эффект. На сегодняшний день введенные ограничения лишь способствуют увеличению числа новых пользователей продукции китайской компании.