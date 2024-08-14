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12:26, 14 августа 2024Экономика

В США задумали разделить Google

Bloomberg: после признания Google мопонополистом в США задумали его разделить

Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Globallookpress.com

Министерство юстиции США может прибегнуть к разделу американской корпорации Google на фоне признания ее монополистом на рынке поисковых систем и интернет-рекламы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в этом случае из Google придется вывести подразделения, занимающиеся развитием операционной системы Android и браузера Chrome. В рамках «менее серьезных» мер монополиста могут принудить делиться большим объемом данных с конкурентами, а также продать используемую для размещения текстовых рекламных объявлений систему Google AdWords.

Соответствующие обсуждения активизировались после решения суда от 5 августа, по итогам которого Google заявила о намерении его обжаловать, в то время как председательствовавший на процессе Амит Мехта предписал сторонам приступить к планированию второй фазы дела, которая будет включать предложения правительства по восстановлению конкуренции.

Представленный план должен будет одобрить судья, а Google придется ему подчиниться, указывают журналисты, отмечая, что Google может стать крупнейшей с 80-х годов прошлого века распавшейся американской компанией.

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      Дмитрий Воронин
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