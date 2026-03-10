Google выписали многомиллионный штраф в России

Таганский суд Москвы выписал компании Google многомиллионный штраф за неудаление информации. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает РИА Новости.
Суд признал компанию виновной в трех эпизодах неудаления запрещенной информации и по каждому из них назначил штраф в размере трех миллионов и 800 тысяч рублей. Таким образом всего Google обязали выплатить 11,4 миллиона рублей.
К какой именно информации компания не ограничила доступ, не уточняется.
Ранее стало известно, что суд в Москве назначил Google административный штраф в размере 16 миллиардов рублей. Причиной стала неуплата штрафа в установленный срок.
Перед этим сообщалось, что Таганский суд Москвы оштрафовал Google на сумму свыше 22 миллионов рублей. Отмечалось, что компания не удалила информации о VPN-сервисах.