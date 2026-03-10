Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:42, 10 марта 2026Интернет и СМИ

Google выписали многомиллионный штраф в России

Суд в Москве оштрафовал Google на 11,4 миллиона рублей за неудаление информации
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Mike Blake / Reuters

Таганский суд Москвы выписал компании Google многомиллионный штраф за неудаление информации. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает РИА Новости.

Суд признал компанию виновной в трех эпизодах неудаления запрещенной информации и по каждому из них назначил штраф в размере трех миллионов и 800 тысяч рублей. Таким образом всего Google обязали выплатить 11,4 миллиона рублей.

К какой именно информации компания не ограничила доступ, не уточняется.

Ранее стало известно, что суд в Москве назначил Google административный штраф в размере 16 миллиардов рублей. Причиной стала неуплата штрафа в установленный срок.

Перед этим сообщалось, что Таганский суд Москвы оштрафовал Google на сумму свыше 22 миллионов рублей. Отмечалось, что компания не удалила информации о VPN-сервисах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о продаже Ирану американских «Томагавков»

    Украина предложила «немедленные действия» по Ирану

    Главы «Роскосмоса» и НАСА встретятся

    Шок мирового рынка нефти назвали крупнейшим в истории

    Россиянам перечислили простые способы снизить расход топлива

    Российского подростка ударили ногой в лицо и поставили на колени перед камерой

    Google выписали многомиллионный штраф в России

    В ФСБ раскрыли число предотвращенных в России терактов за 2025 год

    От Пугачевой потребовали многомиллионную компенсацию за моральный вред

    Евросоюз передумал вводить одну из антироссийских санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok