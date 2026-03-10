Google выписали многомиллионный штраф в России

Суд в Москве оштрафовал Google на 11,4 миллиона рублей за неудаление информации

Таганский суд Москвы выписал компании Google многомиллионный штраф за неудаление информации. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает РИА Новости.

Суд признал компанию виновной в трех эпизодах неудаления запрещенной информации и по каждому из них назначил штраф в размере трех миллионов и 800 тысяч рублей. Таким образом всего Google обязали выплатить 11,4 миллиона рублей.

К какой именно информации компания не ограничила доступ, не уточняется.

Ранее стало известно, что суд в Москве назначил Google административный штраф в размере 16 миллиардов рублей. Причиной стала неуплата штрафа в установленный срок.

Перед этим сообщалось, что Таганский суд Москвы оштрафовал Google на сумму свыше 22 миллионов рублей. Отмечалось, что компания не удалила информации о VPN-сервисах.