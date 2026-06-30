TikTok оштрафовали в России на миллионы рублей

Суд в Москве оштрафовал TikTok на 3 миллиона рублей за отказ удалить информацию об ЛГБТ

Таганский районный суд Москвы оштрафовал соцсеть TikTok за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сообщает ТАСС.

Компанию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях России («Неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и принятию мер по ограничению доступа к информации»). TikTok назначили наказание в виде штрафа в размере трех миллионов рублей.

Уточняется, что в 2025 году соцсеть не удалила два видео, в которых содержалась пропаганда ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ранее за аналогичное правонарушение в России оштрафовали мессенджер Telegram. Компанию обязали выплатить 3,5 миллиона рублей. Какие именно материалы не удалил сервис, не уточнялось.