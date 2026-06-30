Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:47, 30 июня 2026Интернет и СМИ

TikTok оштрафовали в России на миллионы рублей

Суд в Москве оштрафовал TikTok на 3 миллиона рублей за отказ удалить информацию об ЛГБТ
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Таганский районный суд Москвы оштрафовал соцсеть TikTok за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сообщает ТАСС.

Компанию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях России («Неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и принятию мер по ограничению доступа к информации»). TikTok назначили наказание в виде штрафа в размере трех миллионов рублей.

Уточняется, что в 2025 году соцсеть не удалила два видео, в которых содержалась пропаганда ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ранее за аналогичное правонарушение в России оштрафовали мессенджер Telegram. Компанию обязали выплатить 3,5 миллиона рублей. Какие именно материалы не удалил сервис, не уточнялось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ рассказал о позоре украинской армии

    Врач назвал способ снизить давление без лекарств

    Сильные дожди обрушатся на российский регион

    Путин показал своим заявлением готовность России ответить Западу

    Леброн Джеймс решил сменить команду

    Дачников предупредили о последствиях долгов по взносам в СНТ

    Обнаружен неожиданный фактор риска деменции в среднем возрасте

    Сестра Жанны Фриске в бикини похвасталась похудением на 11 килограммов с помощью уколов

    Европейский журналист высказался о Путине словами «вернул России гордость»

    СБУ заподозрили в покушении на украинского олигарха в Монако

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok