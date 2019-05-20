В Киеве началась инаугурация Владимира Зеленского. Прямую трансляцию ведет телеканал «112 Украина».

Церемония проходит в Верховной Раде. В зале присутствуют все бывшие президенты Украины, кроме Виктора Януковича. В здание парламента Зеленский вошел под аплодисменты собравшихся на улице граждан, передает УНИАН. В воскресенье, 19 мая, инаугурацию дважды отрепетировали.

Ранее команда Зеленского обнародовала план инаугурации: президент принесет присягу на верность народу Украины, будет присутствовать на церемонии представления командующих видами вооруженных сил, примет участие в поднятии флага республики.

Верховная Рада 16 мая выбрала датой инаугурации Зеленского 20 мая. Сам политик настаивал, что церемонию необходимо провести на день раньше. Он назвал спикера парламента Андрея Парубия мелким мошенником.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Зеленский набрал около 73 процентов голосов. Его соперником был действующий глава государства Петр Порошенко.

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