Меркель и Макрон поспорили на саммите ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поспорили на саммите Евросоюза 12 декабря. Причиной стала проблема изменения климата, передает ТАСС.

Французский лидер настаивал, что атом — углеродно-нейтральный источник энергии, и он не представляет опасности. С ним поспорила Меркель, из-за чего собрание затянулось более чем на шесть часов. К мнению канцлера также присоединились представители Чехии, Люксембурга и Австрии.

Тема климата стала одной из центральных на саммите ЕС. По итогам мероприятия глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что объединение достигло соглашения по стратегии в этой сфере, однако одна страна отказалась к нему присоединяться. Вскоре Меркель призналась, что речь идет о Польше.

Глава Евросовета в разговоре с журналистами отметил, что объединение попытается договориться с Варшавой еще раз. «Мы понимаем, что Польше нужно больше времени», — пояснил Мишель.

Ранее стало известно, что в ходе саммита страны Евросоюза решили продлить антироссийские санкции на шесть месяцев. Срок нынешнего пакета ограничений истекает 31 января 2020 года.

Антироссийские санкции Евросоюза, наложенные на Москву из-за событий на Украине, регулярно продлеваются на полгода. В последний раз они были продлены в июле, когда лидеры ЕС единогласно решили, что Россия не в полной мере выполняет минские соглашения. Тогда же на год были продлены и санкции, введенные из-за присоединения Крыма.

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