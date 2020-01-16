В послании Путина увидели обращение к россиянам

Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию обращался к гражданам страны. Соответствующее мнение высказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), передает ТАСС.

Он обратил внимание на высказывание главы государства о том, что величие страны заключается в достоинстве граждан. «Не как обычно принято у нас [понимать] величие страны — боеголовки, ракеты и так далее», — заметил политолог.

По мнению Чеснакова, Путин выступил как «национальный лидер, лидер политического класса, как лидер нации, который формирует стратегические задачи развития». Он подчеркнул, что президент основывает ключевые поручения на базовых ценностях, таких как мораль, воспитание, семья, достойный уровень жизни граждан.

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Таким образом это свидетельствует о том, что российский лидер на самом деле обращался ко всем гражданам.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января, в его ходе была озвучена идея о необходимости внести поправки в Конституцию. По итогам мероприятия была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив российского лидера, в которую вошли около 70 человек, а правительство России ушло в отставку. Его бывший глава Дмитрий Медведев заявил что для новый кабмин эффективнее справится с задачами, поставленными российским лидером.

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