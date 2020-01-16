Медведев подвел итоги своего восьмилетнего премьерства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев подвел итоги своей восьмилетней работы на посту главы правительства. Об этом он написал во «ВКонтакте».

Медведев, которого российский лидер Владимир Путин назначил заместителем председателя Совета безопасности страны, поблагодарил членов правительства и аппарат правительства за работу. «Это порой было очень непросто. Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться. Всегда действовали в интересах людей», — заявил политик.

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По словам бывшего премьер-министра, возглавляемому им правительству многое удалось сделать за это время. Тем не менее, новые задачи, поставленные президентом, требуют новых подходов, считает Медведев. Он выразил уверенность в том, что новое правительство Михаила Мишустина сможет с этим справиться.

Ранее Путин создал должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее Медведева. Пост председателя совещательного органа занимает сам президент. Параллельно глава государства назначил Мишустина на пост председателя правительства.

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым было отправлено в отставку 15 января. По информации источников Forbes, близких к кабмину, глава государства был недоволен работой правительства из-за хода реализации национальных проектов.

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