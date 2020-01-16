Депутаты Госдумы впервые отказались голосовать против кандидатуры премьера

Депутаты Госдумы впервые в истории не проголосовали против кандидатуры на пост премьер-министра. Речь идет о процедуре согласования назначения на эту должность руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, предложенного президентом Владимиром Путиным. На это обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

Согласно данным, доступным на сайте нижней палаты парламента, за назначение Мишустина проголосовали 383 парламентария, 41 депутат воздержался, однако никто не выступил против.

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По словам Володина, такой расклад при голосовании произошел впервые за всю историю. «На протяжении всего времени у нас были как те, кто за и те, кто против, так и те, кто воздержался. Сегодняшнее голосование отличается от предыдущих тем, что есть те, кто воздержался, но нет тех, кто против», — заявил он по итогам подсчета голосов депутатов. Парламентарий добавил, что кандидатура Мишустина объединила всех в той «надежде, которую правительство должно реализовать».

При этом Володин подчеркнул, что этот результат не побил рекорд, установленный при голосовании за назначение нынешнего президента Владимира Путина на пост главы правительства в 2008 году. Тогда это решение поддержали 392 депутата.

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Ранее 16 января Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. О поддержке кандидатуры Мишустина перед заседанием заявили фракции «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». КПРФ отказалась поддержать его.

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым было отправлено в отставку 15 января. Уходящему премьеру было предложено перейти на работу в Совет безопасности России. О судьбе других членов его кабинета пока не сообщалось.

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