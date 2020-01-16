Медведев попросил «Единую Россию» поддержать кандидатуру Мишустина

Исполняющий обязанности премьера Дмитрий Медведев попросил фракцию «Единая Россия» поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера, сообщил зампредседателя Госдумы Сергей Неверов. Его цитирует ТАСС в четверг, 16 января.
Ранее в четверг секретарь Генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что представители фракции единогласно поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьера. Он отметил большой опыт Мишустина в области управления.
Турчак также утончил, что Медведев остался председателем партии «Единая Россия».
Накануне президент России Владимир Путин принял отставку правительства Медведева. На пост премьера российский лидер предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру главы ФСН. Планируется, что Медведев займет созданную должность — заместителя председателя Совета безопасности РФ.