Рейтинги Путина снова выросли

Рейтинги президента России Владимира Путина снова выросли на фоне его послания Федеральному собранию. Об свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в пятницу, 24 января.

Как отметили в организации, после 15 января, когда российский лидер обратился к Федеральному собранию, рейтинги оценки его работы и доверия к нему со стороны россиян начали расти. В недельном исчислении они прибавили от 2,5 (доверие) до трех (оценка работы) процентов и таким образом достигли максимума за последние три месяца, уточнил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Так, по результатам опроса, рейтинг одобрения деятельности главы государства составил 65,4 процента, а рейтинг доверия к нему — 71,5 процента. Отмечается, что большая часть респондентов (29,8 процента) считают, что именно Путину можно доверить решение важных государственных вопросов. На втором месте по этому показатели оказался министр обороны Сергей Шойгу (13,2 процента респондентов), на третьем — глава МИД Сергей Лавров (10,6 процента опрошенных).

Опрос был проведен 13-19 января 2020 года, ежедневно опрашивалось 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее в январе ВЦИОМ сообщил, что 30 процентов россиян признались, что послание Путина произвело на них полностью положительное впечатление. Еще 51 процент заявил о скорее положительном впечатлении.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января, в его ходе была озвучена идея о необходимости внести поправки в Конституцию. По итогам мероприятия была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив российского лидера, в которую вошли около 70 человек, а правительство России ушло в отставку. Его бывший глава Дмитрий Медведев заявил что новый кабмин эффективнее справится с задачами, поставленными российским лидером.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!