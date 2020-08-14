Российский телеведущий сравнил Соловьева с нацистом и пожелал суда над ним

Российский телеведущий Михаил Козырев в интервью журналисту Юрию Дудю высказал свое отношению к Владимиру Соловьеву, с которым они вместе работали на радиостанции «Серебряный Дождь». Козырев сравнил бывшего коллегу с Адольфом Эйхманом, нацистским преступником, оберштурмбаннфюрера СС, отвечавшим за еврейский вопрос.

Козырев заявил, что счастлив оттого, что Соловьева не было на праздновании юбилея радиостанции «Серебряный дождь». «Я думаю, на празднование выпуска 1938 года в Потсдаме не стоит звать человека, который стал оберштурмбанфюрера СС», — сравнил телеведущий.

Он объяснил, что Соловьев оказался единственным из «выпускников "Серебряного дождя"», кто поставил себе цель паразитировать на ненависти. «Я чувствую, что он перешел из журналистики и радиоведения в сторону политической пропаганды, которая была характерна для тоталитарных режимов. Я с этими людьми не хочу общаться», — заявил Козырев, подчеркнув, что желает суда над Соловьевым. По его мнению, ведущий должен оказаться на скамье подсудимых «одним из первых».

«Я думаю, что это Адольф Эйхман. Это преступление масштаба родоначальников нацистской идеологии», — высказался о деятельности Соловьева Козырев. При этом он признал, что семь или восемь лет назад они при встрече пожали друг другу руки, однако повторение этого сейчас невозможно.

До 2010 года Соловьев был ведущим программы «Соловьиные трели» на «Серебряном дожде», после чего объявил о своем уходе. С тех пор он работает в государственном холдинге ВГТРК. В июне от него ушла многолетняя соведущая Анна Шафран, с которой они вместе делали «Соловьиные трели». Козырев в настоящий момент сотрудничает с телеканалом «Дождь», который основала Наталья Синдеева — соосновательница «Серебряного дождя».