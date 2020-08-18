Премьер Белоруссии заявил об отсутствии в стране забастовок

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил об отсутствии забастовок на белорусских предприятиях. Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, весь реальный сектор экономики страны работает в штатном режиме. «Конвейеры нигде не остановлены, люди работают — это абсолютно реальная ситуация», — сказал глава правительства.

Он признал наличие «групп недовольных», которые таким образом выражают свое отношение к происходящему. «Что особенно печально — пытаются втянуть других», — подчеркнул Головченко. Премьер-министр считает, что «большинство представителей трудовых коллективов хотят работать и понимают, что это пагубный путь — проведение таких незаконных акций».

В Белоруссии девятый день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым президент страны Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал забастовки «ножом в спину» власти.