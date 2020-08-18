Для бастующих белорусских рабочих собрали более миллиона долларов

В фонд для рабочих бастующих белорусских предприятий, которые могут финансово пострадать из-за забастовки, собрали более миллиона долларов. Об этом сообщает Tut.by.

Общая сумма пожертвований составила 1,1 миллиона долларов США (80 264 376 рублей). В первую очередь помощь получат рабочие Минского тракторного завода (МТЗ), Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) и« ГродноАзота».

Инициатор сбора пожертвований Андрей Стрижак призвал руководителей других организованных заводских стачкомов просят «срочно обратиться для получения солидарной помощи от народа Белоруссии». «Сегодня как никогда важно поддержать каждого, кто лишился работы из-за своих убеждений, и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Белоруссии», — заявил он.

В Белоруссии девятый день проходят протесты и митинги с требованием повторного проведения выборов президента. В первые дни они сопровождались жестокостью со стороны силовиков. Пытаясь подавить протесты, те применяли слезоточивый газ, дубинки и светошумовые гранаты. По всей стране проходят забастовки на предприятиях.