Песков ответил на вопрос о «мирной революции» в Белоруссии

Россия выступает против вмешательства во внутренние дела Белоруссии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о «мирной революции» в республике. Об этом сообщает ТАСС в среду, 26 августа.

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Отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле оправданным, если имеет место именно революция, применение слезоточивого газа против демонстрантов, Песков напомнил о принципе невмешательства.

«Давать какие-то оценки происходящему, давать оценки тем или иным действиям правоохранительных органов, выполняющих функции по обеспечению порядка, означало бы вмешиваться во внутренние дела нашей соседей и союзной Белоруссии», — пояснил он.

25 августа Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в стране. По ее словам, оппозиция готова к диалогу с действующей властью, чтобы мирным путем решить вопрос о проведении новых президентских выборов. В тот же день она заявила, что события в стране не имеют антироссийский характер. Также речи не идет о революции антиевропейского или проевропейского порядка, заверила Тихановская.

После президентских выборов в Белоруссии, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко, в стране начались массовые акции протеста. Демонстранты требуют проведения честных выборов. Лукашенко обвиняет в организации протестов западные силы.