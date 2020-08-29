В Белоруссии заблокировали два новостных сайта

Власти Белоруссии заблокировали два новостных сайта — Naviny.by и NN.by («Наша Ніва»). Об этом пишет TUT.by со ссылкой на интернет-провайдера.

Доступ к этим ресурсам был ограничен на основании решения Министерства информации Беларуси. Отмечается, что сайты попали в список ресурсов ограниченного доступа — он недоступен для просмотра обычным пользователям, однако его могут видеть интернет-провайдеры.

Команда Naviny.by сообщила в Telegram-канале о работе над запуском «зеркала» основного сайта и предложила пока читать их новости в одной из социальных сетей. Сотрудники «Наша Ніва» призвали поддержать их переводом средств, чтобы они могли продолжить работу в этих условиях.

Ранее власти Белоруссии ограничили доступ к более чем 70 сайтам, в том числе к ряду СМИ. При входе на перечисленные сайты появляется объявление о том, что доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Мининформации, принятого в соответствии с «законом о СМИ» республики.

Протесты в Белоруссии продолжаются третью неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.