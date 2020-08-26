В редакцию белорусской «Комсомольской правды» пришел Госконтроль

В редакцию «Комсомольской правды Беларусь» пришли с проверкой органы Госконтроля. Об этом сообщает Onliner.

Вместе с Госконтролем внеплановую проверку проводят сотрудники налоговой. Они не сообщили работникам издания о причинах проверки.

«Проверили служебные компьютеры генерального директора, юриста компании, проверили наши серверы. Для нас немного неожиданно, что проверяют служебные компьютеры. Мы абсолютно открыты и не препятствуем проверке», — заявила гендиректор издательского дома Наталья Галезник.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что иностранных журналистов, «зовущих на майдан», выдворят из Белоруссии за деструктивную подачу информации. В качестве примера он привел «Комсомольскую правду». «Уже скоро в желтизну превратится. Видите ли, руководитель их, сидя в Москве, не то в Кремле, выступил с заявлением, и началась тенденциозная подача информации», — отметил белорусский лидер.