Белорусы атаковали Instagram Баскова

Пользователи из Белоруссии атаковали Instagram-аккаунт российского певца Николая Баскова. Под его публикациями появились комментарии с просьбами отменить концерт в Минске, обращает внимание РИА Новости.

«Своим выступлением вы поддержите насилие против белорусского народа! Мы будем очень рады вас видеть в мирное время», «Пожалуйста, отмените Ваше выступление в Минск-Арене 17 сентября 2020. Не поддерживайте диктаторский режим», «Не принимайте участие в провластном концерте», «Николай! Проявите уважение к беларускому народу! Не участвуйте в этом пире во время чумы», — написали пользователи.

Протесты в Белоруссии продолжаются шестую неделю. Их участники требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.