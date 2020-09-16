Лукашенко потребовал перерегистрировать все партии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал провести перерегистрацию всех существующих в стране политических партий, передает БЕЛТА.

В настоящий момент в Министерстве юстиции их зарегистрировано 15. По словам Лукашенко, «это не партии», 10 из них «отклонились» от собственных уставов и требуют новых выборов.

«Министру юстиции поручаю тщательно посмотреть на все партии: соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу. Надо провести их перерегистрацию», — сказал глава государства.

Он заявил, что надо вернуться к партийной системе до принятия новой Конституции. «Ранее мы не занимались серьезно партийным строительством. Не было запроса на партии», — отметил Лукашенко. Однако современное общество структурируется и должно иметь свои политические организации, отметил он.

Лукашенко также заявил, что вопрос с проведением новых президентских выборов решен окончательно. «Мы выборы провели, результат получили. На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы — по Конституции. Как определимся, так и будет», — сказал он.

В Белоруссии шестую неделю проходят массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых и честных выборов главы государства.