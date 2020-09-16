Лукашенко поставил точку в вопросе о новых выборах президента Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что вопрос с проведением новых выборов главы государства окончательно решен. Об этом он заявил во время встречи с политическим активом страны, сообщает БЕЛТА.

«Мы выборы провели, результат получили. На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы — по Конституции. Как определимся, так и будет», — сказал он.

Лукашенко поставил перед политической элитой страны другой вопрос, касающийся разработки проекта новой Конституции страны. Президент подчеркнул, что руководству республики сейчас необходимо сформировать единое мнение по поводу того, как изменится государственная система.

Ранее президент России Владимир Путин во время визита Лукашенко заявил, что идея реформирования главного закона Белоруссии кажется ему «логичной и своевременной». При этом российский лидер подчеркнул, что белорусы должны самостоятельно разобраться с политическим кризисом и прийти к соглашению между сторонниками и противниками действующей власти.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. При этом, по его словам, выдачу кредита Минску в размере 1,5 миллиардов долларов и другие преференции нельзя называть помощью лично действующему главе государства, она оказывается соседней «братской» стране.

Противники Лукашенко протестуют уже шестую неделю подряд, с самого дня выборов 9 августа. Они считают, что действующий глава государства получил результат свыше 80 процентов голосов с помощью масштабных фальсификаций, и требуют провести выборы заново. Кроме того, недовольные настаивают на освобождении всех, кто оказался под арестом из-за своей политической позиции, а также привлечения к ответственности силовиков, причастных к жестоким разгонам первых митингов и издевательствам над заключенными. Лукашенко полагает, что протесты проплачены и организованы Западом, а силовики вели себя корректно, поскольку якобы отражали агрессию.