Кремль прокомментировал обещание Тихановской обеспечить Лукашенко безопасность

В Кремле не считают, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужны гарантии безопасности в его родной стране. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обещание бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской гарантировать безопасность Лукашенко, передает РИА Новости в среду, 16 сентября.

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«Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии, не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране», — сказал он.

Ранее в среду Светлана Тихановская заявила, что Александр Лукашенко получит личные гарантии безопасности и «даже больше», если добровольно откажется от занимаемой должности. Днем ранее она заявила, что уход Лукашенко является вопросом времени, а его режим она описала крылатым выражением колосс на глиняных ногах.

После президентских выборов в республике, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, начались массовые протесты. Демонстранты не верят в официальные результаты голосования и требуют проведения честных выборов. В ходе демонстраций произошли столкновения с силовиками, в ходе которых пострадали десятки людей. Лукашенко обвиняет в организации протестов западные силы.