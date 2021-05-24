Пассажир рейса Ryanair рассказал об экстренной посадке в Минске и назвал ее «шоу»

Литовский пассажир, летевший рейсом авиакомпании Ryanair, на котором находился создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, рассказал, что вся операция по экстренной посадке в Минске была похожа на шоу. Интервью с пассажиром публикует белорусский Telegram-канал «TUT.BY Новости».

Путешественник Артурас (имя изменено) сидел рядом с Протасевичем и заметил, что тот начал сильно нервничать, когда экипаж объявил об аварийной посадке в белорусской столице. Пилот сообщил, что причиной стали технические неполадки, но какие именно — не уточнил.

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Протасевич предупредил членов экипажа, что он политический беженец и сажать самолет в Белоруссии — очень рискованно для него, но бортпроводники якобы не обращали на его просьбы особого внимания, и снижение продолжилось.

Приземлившись в Минске, пассажиры начали покидать борт группами по пять человек. Милиция просила их положить все личные вещи на землю и производила осмотр с тремя собаками, что, по наблюдениям собеседника канала, было явно недостаточно для проверки вещей целого самолета. Артурасу казалось, что милиция пытается «всех запугать».

«Вся эта операция была похожа на шоу. Если бы там реально была бомба, вряд ли бы они подпустили столько разных людей ближе, чем полкилометра к самолету. К тому же ни на ком не было специального костюма для тех, кто занимается разминированием. Мою сумку осматривала обычная женщина — сотрудник аэропорта», — отметил Артурас.

В авиагавани он увидел четырех милиционеров, которые вели Протасевича на пункт досмотра без очереди. Его девушки Софии Сапега он не заметил.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщения о минировании, поступившего из аэропорта Минска. Для сопровождения судна до полосы был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича.

На родине главреда обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Протасевич заметил за собой слежку еще до вылета из аэропорта Афин. Взрывных устройств на борту самолета обнаружено не было.