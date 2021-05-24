Девушку задержанного создателя NEXTA поместили в изолятор в Минске

Россиянку Софию Сапега, которую задержали вместе с ее молодым человеком и создателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, поместили в изолятор временного содержания на улице Окрестина в Минске. Об этом Telegram-каналу «Русской службы Би-би-си» сообщила мать девушки Анна Дудич.

Материалы по теме «Лукашенко нас сильно недооценил» Как женщины в Белоруссии стали мощной силой протестного движения «Вопли стояли душераздирающие» Пытки, боль и немного надежды. Что пережили участники белорусских протестов в изоляторе на Окрестина

Дудич рассказала, что узнала о посадке рейса через социальные сети. По ее словам, ее дочь была на отдыхе со своим молодым человеком, это была обычная поездка. Последним сообщением, которое она получила от дочери, было слово «мама», которая Сапега успела написать в WhatsApp.

«Она не успела продолжить. Больше я с ней не связывалась. В настоящий момент она находится в ИВС Окрестино, мы ее сегодня нашли, наняли адвоката», — рассказала Дудич.

Она также рассказала о встрече с консулом и выразила надежду на то, что он сможет помочь. В чем обвиняется Сапега, до сих пор неизвестно.

Минский изолятор временного содержания на улице Окрестина получил известность в 2020 году после рассказов протестующих о пытках и избиениях в его застенках.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщения о минировании, поступившего из аэропорта Минска. Для сопровождения судна до полосы был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапега.

На родине оппозиционера обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Протасевич заметил за собой слежку еще до вылета из аэропорта Афин. Взрывных устройств на борту самолета обнаружено не было.