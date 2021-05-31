МИД России заявил о деградации Запада из-за Белоруссии

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что возможные санкции США против Белоруссии из-за инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске говорят о деградации Запада в вопросах международного права. Его слова передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Москва поможет Минску в том случае, если против страны введут санкции. «Мы будем защищать нашего партнера Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам», — пообещал директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский.

29 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США совместно с Евросоюзом разработают санкции против белорусских чиновников из-за инцидента с бортом Ryanair.

23 мая в Минске самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.