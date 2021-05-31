Мир
 
Последние новости
Вынесен приговор по делу о перестрелке в «Москва-Сити»
Боевой дрон впервые атаковал людей самостоятельно
Дисквалифицированная за допинг чемпионка ОИ выиграла праймериз «Единой России»
Лукашенко лишат звания почетного доктора за «неуважение»
Женщина сделала культовую стрижку из 90-х и стала похожа на собаку
В программе Киселева показали довольных исправительными центрами заключенных
Размер ипотеки в России побил рекорд
В ЕС назвали условие отключения России от SWIFT
Захарова отреагировала на инцидент с Ryanair в Берлине фразой «это другое»
Новости партнеров
Прослушать новость

МИД России заявил о деградации Запада из-за Белоруссии

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Рябков
Сергей Рябков
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что возможные санкции США против Белоруссии из-за инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске говорят о деградации Запада в вопросах международного права. Его слова передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Москва поможет Минску в том случае, если против страны введут санкции. «Мы будем защищать нашего партнера Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам», — пообещал директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский.

29 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США совместно с Евросоюзом разработают санкции против белорусских чиновников из-за инцидента с бортом Ryanair.

23 мая в Минске самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минфин США подтвердил возобновление санкций против нефтяных компаний Белоруссии
Названы последствия санкций против Белоруссии для России
США приостановят авиасообщение с Белоруссией