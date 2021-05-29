США приостановят авиасообщение с Белоруссией

США приостанавливают соглашение с Белоруссией о взаимном использовании воздушного пространства, непрерывно действовавшее с 2019 года. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее слова приводятся на сайте Белого дома. Прекращение авиасообщения произошло из-за инцидента с самолетом Ryanair.

«Соединенные Штаты приостановят применение Соглашения о воздушном сообщении между Белоруссией и США от 2019 года», — отметила официальный представитель. Она также добавила, что Государственный департамент США издал предупреждение для американских граждан с призывом воздержаться от посещений республики.

Федеральное управление гражданской авиации, в свою очередь, выпустило уведомление для летчиков, в котором пассажирским перевозчикам рекомендуется проявлять крайнюю осторожность при рассмотрении полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США совместно с Евросоюзом разработают санкции против белорусских чиновников из-за инцидента с самолетом Ryanair. Они будут введены в отношении представителей властей Белоруссии, связанных с «продолжающимися нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая».

Лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу.