Россия отказалась проводить расследование инцидента с рейсом Ryanair

Россия не будет проводить расследование инцидента вокруг посадки рейса ирландского лоукостера Ryanair в Минске. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, его слова приводит РИА Новости.

Полянский подчеркнул, что произошедшее является внутренним делом Белоруссии. «Но говорить с самого начала, что это принудительная посадка, осуждать ее, вводить санкции без всякого расследования — такое поведение абсолютно безответственно», — сказал дипломат. Полянский также отказался принимать аргументацию Европы и США, которые предприняли подобные шаги в отношении Минска до начала следствия.

Ранее стало известно, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет расследование ситуации с бортом ирландской авиакомпании в белорусской столице. Как отмечается в заявлении министра транспорта Ирландии Имона Райана, Дублин полностью поддерживает решение организации провести «прозрачное и независимое расследование инцидента в Белоруссии». Польский глава МИД Збигнев Рау заявил, что международная группа прокуроров будет состоять из представителей стран, чьи граждане находились на борту — Польши, Литвы, Греции, а также нескольких других стран.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта белорусской столицы. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.