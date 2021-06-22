В санкциях ЕС увидели попытку найти союзников среди белорусской оппозиции

С помощью последних санкций против Белоруссии Евросоюз делает попытку спровоцировать системный кризис в стране и найти союзников среди белорусской оппозиции. Таким мнением поделился итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани в разговоре с «Лентой.ру».

Грациани отметил, что последние ограничения носили точечный характер, и увидел за ними стремление оказать воздействие на «властные круги» в Белоруссии. Тем самым Евросоюз стремится делегитимизировать отдельных личностей и послать сигнал внутренней оппозиции, которую желает видеть в качестве собеседника. «Однако Минск не сможет смириться с этой волной санкций, и поэтому ему придется дать ответ, как я полагаю, в дипломатической сфере», — сказал эксперт.

21 июня стало известно о новом пакете санкций ЕС против Белоруссии. В его санкционном списке 78 физических и восемь юридических лиц. Среди последних — крупнейшие автомобилестроительные компании Белоруссии МАЗ и БелАЗ, а также связанная с российским миллиардером Михаилом Гуцериевым «Новая нефтяная компания» и «Белаэронавигация».Поводом для санкций стали продолжающееся, по мнению Брюсселя, нарушение прав человека в Белоруссии, а также принудительная посадка самолета ирландской Ryanair в аэропорту Минска 23 мая.

Одновременно с Евросоюзом ограничения против Минска ввели Соединенные Штаты. В санкционный список вошел, в числе прочих, командир спецподразделения КГБ Белоруссии «Альфа» Сергей Зубков. Кроме того, свои санкции ввели Великобритания и Канада.