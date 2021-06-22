Эстония заявила об опасности Лукашенко для Европы

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила об опасности президента Белоруссии Александра Лукашенко для Европы. Об этом сообщает портал Naviny.by.

«Как показал захват государством самолета Ryanair месяц назад и арест оппозиционного журналиста, который был на его борту, белорусский режим стал опасным не только для своего собственного народа, но и для граждан Европейского союза», — сказала Лийметс.

Она призвала продолжать поддержку белорусского гражданского общества, предоставлять стипендии студентам, которые не могут продолжать учебу у себя на родине, а также оказывать «психологическую помощь жертвам режима».

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Белоруссии. В новом списке оказались 78 человек и восемь юридических лиц. Белорусский МИД сравнил введение санкций с нападением Германии на СССР в 1941 году.