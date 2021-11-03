Украинца задержали при попытке ввезти в Польшу 11 мигрантов на Porsche Cayenne

Polsat Newsk: в Польше задержан украинец, который вез 11 мигрантов на Porsche Cayenne

Польская полиция задержала гражданина Украины, который Porsche Cayenne на ввез в страну 11 нелегальных мигрантов из Ирака. Об этом сообщает Radio Sputnik в Telegram-канале со ссылкой на польский портал Polsat News.

Сообщается, что за рулем автомобиля находился 24-летний гражданин Украины. На своей машине он перевозил мигрантов из Ирака, незаконно оказавшихся на территории Польши.

По словам правоохранителей, задержанный не имел водительских прав. Украинец заявил, что одолжил автомобиль у друга.

Машину отправили на штрафстоянку. А мужчине предъявили обвинения в организации нелегального пересечения границы, в незаконном управлении автомобилем и в перевозке пассажиров сверх разрешенного количества мест.

Это не единичный случай. 17 октября в районе населенного пункта Радзивиллов пограничники заметили грузовик, принадлежащий крупной курьерской компании, который, как выяснилось, использовался для перевозки нелегалов через границу. Внутри машины обнарудили 27 граждан Ирака.