В Белоруссии уличили поляков в попытке перебросить нелегалов через границу

Польских силовиков снова уличили в попытке перебросить через границу с Белоруссией группу нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии в Facebook.

По данным ведомства, поляки привезли на машинах 20 беженцев к границе, чтобы выдворить их из страны. Пограничники добавили, что в целях вытеснения нелегалов представители пограничной стражи заранее частично демонтировали ограждение, установленное на польской территории.

Несмотря на то, что польские военные заставляли иностранцев перейти линию границы, люди продолжали оставаться на территории Польши и отказывались идти через демонтированное заграждение, отметили в Белоруссии.

Попытка выдворения закончилась провалом с прибытием на место инцидента белорусских пограничников. В итоге поляки забрали мигрантов и увезли их в неизвестном направлении.

15 октября Сейм Польши принял поправки о выдворении мигрантов, незаконно пересекающих границу страны, а также закон о строительстве защитного сооружения стоимостью 353 миллиона евро на границе с Белоруссией.

Парламент проголосовал за то, что незаконно пересекающие границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть Польшу. Им могут запретить въезд на срок от полугода до трех лет.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как в мае этого года президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком. Польша и страны Прибалтики обвиняют Лукашенко в использовании мигрантов с Ближнего Востока в качестве гибридного оружия против ЕС.