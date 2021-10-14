На белорусско-польской границе обнаружили труп мигранта

Во время патрулирования на белорусско-польской границе полиция Польши обнаружила труп мужчины. По косвенным признакам видно, что он покинул территорию Белоруссии и пытался попасть в Европу. Соответствующие данные опубликованы в Twitter полиции города Подляска.

Это уже пятый случай гибели мигранта на польско-белорусской границе за последние несколько недель. По данным Sputnik Беларусь, погибший — это 24-летний мигрант из Сирии. О том, что ранее он побывал в Белоруссии, свидетельствуют найденные полицией документы.

Причина смерти пока не сообщается.

24 сентября пограничная служба Польши сообщила о гибели мигранта из Ирака на границе с Белоруссией. За несколько дней до этого, 20 сентября, польские власти обнаружили тела трех мигрантов, в том числе женщины. Причиной смерти назвали истощение и переохлаждение.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как в мае президент Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов и наркотрафиком. Польша и страны Прибалтики утверждают, что белорусские пограничники специально подвозят мигрантов к границе.