На белорусско-польской границе обнаружили труп женщины

На участке белорусско-польской границы в районе Августовского канала был обнаружен труп женщины. Об этом сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, женщину с группой других мигрантов вытеснили с польской стороны. По словам временно исполняющего обязанности начальника пограничной заставы «Усово» Евгения Омеся, тело женщины неславянской внешности обнаружили в метре от белорусско-польской границы. Он подчеркнул, что «вблизи места на контрольно-следовой полосе, оборудованной на польской территории, зафиксированы явные признаки волочения тела со стороны Республики Польша в Беларусь».

Рядом с погибшей были трое детей в возрасте от пяти до семи лет, мужчина и пожилая женщина. Выяснилось, что все они граждане Ирака. Детям сейчас оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

По словам мужа женщины, имя которого не указано, польские силовики привезли их к границе на машине и под угрозами вытолкнули на белорусскую сторону. По его словам, взрослые и дети были босиком. Более того, на призывы о помощи польские силовики не реагировали.

В августе выдворение беременной мигрантки литовскими пограничниками попало на видео. На записи видно, как сотрудники пограничной службы Литвы перетаскивают находящуюся без сознания женщину на линию литовско-белорусской границы. Инцидент произошел на участке пограничного поста Полесье Сморгонской пограничной группы.