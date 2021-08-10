Выдворение беременной мигрантки литовскими пограничниками попало на видео

Литовские пограничники бросили беременную мигрантку в истощенном состоянии. Видео случившегося было опубликовано в Telegram-канале Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

На записи видно, как сотрудники пограничной службы Литвы перетаскивают находящуюся без сознания женщины на линию литовско-белорусской границы. «Это не что иное, как преднамеренное оставление человека в опасности без возможности получения необходимой медицинской помощи», — заявили представители ГПК Белоруссии.

По данным ведомства, инцидент произошел на участке пограничного поста Полесье Сморгонской пограничной группы, откуда была выдворена группа из десяти человек, включая беременную и ее троих детей.

Белорусские пограничники обнаружили женщину в крайне тяжелом состоянии и оказали ей первую помощь. Затем мигрантку и детей отправили на осмотр в Поставскую центральную больницу.

4 августа Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что на границе с Литвой погиб нелегальный мигрант. Он был обнаружен в крайне тяжелом состоянии со множественными ушибами на теле в районе населенного пункта Бенякони. Как рассказал госсекретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович, гражданин Ирака был избит до такого состояния, что «практически на руках у пограничников скончался».

Ранее в ГПК Белоруссии заявили, что на территории Литвы избивают мигрантов, в том числе травмы есть у женщин и детей. Согласно заявлению ведомства, Литва также силой выдворяет мигрантов в Белоруссию.