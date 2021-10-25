Немецкие ультраправые с ножами вышли навстречу мигрантам на польской границе

Группа немецких ультраправых охраняла границу с Польшей, пытаясь предотвратить проникновение в Германию нелегальных мигрантов, но столкнулась с полицией. Участников стихийный патрулей задержали в ночь на 24 октября, передает телеканал CNN.

В немецком приграничном городе Губен, земля Бранденбург, полиция задержала 50 граждан Германии, патрулировавших границу с Польшей. Их выдворили из города.

Патрули на немецко-польской границе организовали активисты группировки «Третий путь», которую подозревают в связях с неонацистским движением. Ультраправые дружинники, которые вышли навстречу мигрантам, были вооружены перцовыми баллонами, ножами и мачете. По информации телеканала, в Губен они приехали из разных земель Германии.

На ситуацию отреагировал министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер, заявив, что Германия уже направила на границу с Польшей 800 полицейских сверх нормы. По его данным, за этот год на восточной границе Германии зафиксировали 6162 нарушения.

24 октября десятки мигрантов с Ближнего Востока попытались взять штурмом белорусско-польскую границу, двое белорусских пограничников оказались госпитализированы по итогам инцидента.