Десятки нелегалов попытались вырваться из Белоруссии и ранили двух пограничников

Несколько десятков мигрантов из стран Ближнего Востока дважды попытались нелегально прорваться из Белоруссии в Польшу и взяли штурмом государственную границу двух стран. Видеозапись инцидента опубликовала на своей странице в Twitter Пограничная служба республики.

По данным ведомства, попытки прорыва произошли вечером в воскресенье, 24 октября. На кадрах видно, как нелегалы забрасывают силовиков камнями и ветками, а также пытаются сломать колючие ограждения подручными предметами. «Двое солдат были госпитализированы», — говорится в сообщении. Число раненых мигрантов при этом не уточняется.

Пограничники отметили, что обе атаки удалось отбить. Они добавили, что всего в это день было зафиксировано 508 попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы. Были задержаны 19 человек, в большей части сирийцы. «За пособничество [нелегалам] были задержаны четыре иностранца», — добавили в службе.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Организованные группы мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в ЕС. Брюссель полагает, что белорусские власти используют национального туроператора «Центркурорт» для переправки нелегалов к своим западным границам и зарабатывают на этом.

При этом, как стало известно 22 октября, лидеры стран ЕС отказались выделить деньги на строительство приграничных защитных сооружений. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ответственность за сдерживание миграционных потоков из Белоруссии должна лежать на руководстве Польши, Литвы и Латвии.