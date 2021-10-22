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ЕС отказался спонсировать строительство забора на границе Литвы с Белоруссией

Глава Еврокомиссии: ЕС не будет финансировать ограждение на границе Литвы с Белоруссией
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Фото: Janis Laizans / Reuters

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) обсудили проблему нелегальной миграции и пришли к выводу, что строительство стен и заграждений не должно финансироваться из общего бюджета. Об этом заявила по итогам саммита ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге, трансляция которого доступна на Twitter.

По ее словам, в бюджете ЕС предусмотрены статьи расходов на строительное оборудование, работу персонала и некоторые виды инфраструктуры. Однако, добавила она, в ЕС не видят смысла спонсировать возведение забора на границе Литвы и Польши с Белоруссией, и данная ответственность должна лежать на правительстве этих стран.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из Африки и с Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии, надеясь получить убежище в европейских странах.

В Литве режим чрезвычайной ситуации ввели 2 июля. Буквально через неделю власти анонсировали строительство ограждения на границе с Белоруссией. Вскоре началось его строительство, однако уже через несколько дней у литовцев закончилась проволока, поэтому страна обратилась к иностранным партнерам. Поставить проволоку в качестве гуманитарной помощи согласились Украина и Эстония.

Построить ограждения также решили власти Латвии и Польши. Позже эти страны запросили финансовую поддержку у ЕС, обосновав это тем, что защита границ этих стран от нелегалов не позволит им проникнуть в другие государства ЕС.

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