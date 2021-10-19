В Литве нашли способ отомстить Минску за нелегалов

Литва предложила закрыть воздушное пространство Европейского союза (ЕС) для летающих в Минск авиакомпаний. Такой способ отомстить Белоруссии за усугубление миграционного кризиса на границах западных стран нашел глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, слова которого приводятся на сайте министерства.

По его словам, белорусские власти продолжают совершать гибридные атаки на страны ЕС, поэтому важно согласовать эффективные способы реагирования на действия режима президента Александра Лукашенко. Закрытие неба для коммерческих рейсов из Минска, подчеркнул дипломат, станет важным шагом на пути решения проблемы с нелегалами.

«Мы строим стену на границе с Белоруссией за 150 миллионов евро и субсидируем бизнес этих авиакомпаний, зарабатывающих на доставке мигрантов в Минск. Мы тратим деньги налогоплательщиков на то, чтобы остановить мигрантов», — обосновал Ландсбергис свое предложение. Он также призвал укрепить правовую базу и защитить внешние границы ЕС.

18 октября, глава МИД Германии Хайко Маас рассказал, что ЕС продолжает обсуждать миграционный кризис на белорусской границе, и пригрозил введением «весьма чувствительных» санкций против режима Лукашенко.

Маас указал, что ЕС продолжит бороться с авиакомпаниями, которые участвуют в перевозке беженцев к границам европейских стран. По данным агентства, ЕС рассматривает введение санкций против туристических компаний, а также наложение полных санкций на национальную белорусскую авиакомпанию «Белавиа».