Глава МИД ФРГ назвал Лукашенко «главой перевозчиков нелегальных мигрантов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко использует нелегальных мигрантов для оказания давления на Европейский союз (ЕС). С таким заявлением выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает ТАСС.

Дипломат назвал политика «главой государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов». Он подчеркнул, что именно Лукашенко руководит перевозкой беженцев к границам европейских государств. Глава МИД ФРГ обвинил белорусские власти в подавлении оппозиции и нарушении прав человека.

Маас предложил ввести санкций против авиакомпаний, перевозящих нелегальных мигрантов в Белоруссию. «Мы не будем дальше терпеть наличие компаний, которые зарабатывают деньги на том, что доставляют беженцев в Германию и другие европейские страны», — заключил дипломат.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. Предполагается, что белорусские власти используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.