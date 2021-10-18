В ЕС пригрозили Белоруссии новыми санкциями из-за нелегальных мигрантов

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал, что Европейский союз (ЕС) продолжает обсуждать миграционный кризис на белорусской границе, и пригрозил введением «весьма чувствительных» санкций против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы МИД ФРГ, Евросоюз не станет мириться с попытками Лукашенко оказывать давление на европейские государства. «Поэтому на столе лежат предложения ввести новые санкции против Белоруссии, и весьма чувствительные», — указал дипломат.

Маас подчеркнул, что ЕС продолжит бороться с авиакомпаниями, которые участвуют в перевозке беженцев к границам европейских стран. По данным агентства, ЕС рассматривает введение санкций против туристических компаний, а также наложение полных санкций на национальную белорусскую авиакомпанию «Белавиа». Также в Евросоюзе готовят новый пакет санкций против граждан Белоруссии, который может включать министра иностранных дел, обвиняемого в участии в кампании по содействию нелегальной миграции в ЕС.

Ранее Хайко Маас назвал Лукашенко «главой государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов». Он подчеркнул, что именно Лукашенко руководит перевозкой беженцев к границам европейских государств.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. Предполагается, что белорусские власти используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.