Литва выразила протест Белоруссии из-за нарушений на границе

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы вручило ноту протеста белорусскому консулу из-за регулярных нарушений на границе двух стран. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Литвы.

По информации ведомства, в понедельник, 18 октября, в Варенском пограничном округе белорусский военный незаконно перешел линию границы и проник вглубь территории Литвы на несколько метров. В связи с инцидентом Вильнюс выразил протест и попросил белорусскую сторону немедленно дать объяснения действиям пограничника, а также принять меры для пресечения подобных нарушений.

Кроме того, МИД осудил усилия белорусских властей по усугублению миграционного кризиса в странах Европейского союза (ЕС) и продолжающиеся репрессии против гражданского общества.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе.

В сложившейся ситуации ЕС обвинил Минск и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко. Предполагается, что белорусские власти используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.