Президент Литвы измерил демократию в километрах

Литовский президент Гитанас Науседа измерил демократию и международный порядок в километрах. Об этом он высказался в своем выступлении на конференции по национальной безопасности Литвы в среду в Вильнюсе, сообщает пресс-центр главы республики.

Науседа назвал западную цивилизацию единым целым, объединенным общими ценностями, и призвал не терять ни «десять километров демократии», ни «100 километров порядка, основанного на международных правилах».

«Ни у кого не должно быть сомнений в том, что мы будем защищать наши ценности. Будем защищать каждый сантиметр западной цивилизации всеми доступными средствами», — подчеркнул литовский лидер.

Он также указал на то, что история и ее вызовы доказали важность союза Литвы и Польши. При этом Науседа обратил внимание на значение этого сотрудничества в условиях текущих военных и гибридных угроз.

«Недаром некоторые геополитические мыслители называют союз Литвы и Польши одной из самых больших головных болей для России, одной из главных проблем, которую можно решить путем сеяния раздора между нашими народами. Но им это не удастся. Мы будем поддерживать, а не бороться друг с другом», — заключил президент.

Ранее Науседа призвал страны Европейского союза (ЕС) перенести свои производства из Китая и сосредоточить их в странах с «западным мышлением». По его мнению, это станет ответом на агрессивную внешнеполитическую риторику КНР.