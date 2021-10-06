Литва призвала ЕС лишить Китай «геополитического козыря» в регионе

Страны Европейского союза (ЕС) должны перенести свои производства из Китая из-за его агрессивной внешнеполитической риторики и сосредоточить их в странах с «западным мышлением». С таким призывом выступил президент Литвы Гитанас Науседа в ходе неформального заседания Европейского совета, его заявление опубликовано на сайте президента республики.

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По его словам, Европа слишком зависима от производственных цепочек в Китае, который использует данный фактор в качестве геополитического козыря в построении отношений в этом регионе. Поэтому, пояснил литовский лидер, ЕС следует действовать сообща и решительно, чтобы лишить КНР возможности усиливать позиции на международной арене.

«Со стороны Китая наблюдается все больше агрессии, больше желания диктовать свои условия и, конечно, играть большую роль в мире», — подчеркнул Науседа. Он добавил, что в сложившейся ситуации Евросоюзу также следует усиливать взаимодействие с США, которые являются главными противниками КНР.

Отношения Литвы и Китая обострились летом. В августе литовские власти дали официальное согласие на открытие представительства Тайваня. Пекин выразил решительный протест против подобного шага, отозвал своего посла из Вильнюса и обратился к литовской стороне с просьбой отозвать своего представителя из КНР, что Вильнюс и сделал 3 сентября.

Кроме того, в Литве заявили о намерении развивать «взаимовыгодные отношения с Тайванем, как это делают многие другие страны Европейского союза и остального мира».

Тайвань, в котором проживает около 23 миллионов человек, носит официальное название Китайская Республика и считает себя независимым от КНР. В качестве отдельного независимого государства его официально признали лишь 15 стран мира, причем Литвы среди них пока нет.